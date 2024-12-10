Компании Подмосковья вошли в топ-50 лучших производителей еды в России

В ежегодный рейтинг лучших производителей продуктов питания Tastes of Russia вошли четыре компании из Подмосковья. Это предприятия, работающие по модели «от поля до прилавка».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, какие компании вошли в российский топ-50. Все они оказались в первой десятке.

На шестой строчке длинного списка расположился Агрохолдинг «Белая Дача», известный благодаря своим свежим салатам разных сортов и овощам.

Восьмое место у «Истринской сыроварни Олега Сироты».

Крупнейший производитель мясного направления «Мираторг» занял девятое место. Предприятие держит лидирующие позиции по производству свинины и говядины в регионе.

На десятой позиции — Агрохолдинг «Продо» («Мясокомбинат Клинский»), специализирующийся на производстве колбасных изделий.

Подмосковные производители получают награды и в других престижных соревнованиях. Например, в начале декабря главе фермерского хозяйства «Былинкино» вручили Гран-при международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PRОбренд».