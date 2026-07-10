Компании Подмосковья свыше 5 тысяч раз получили налоговые льготы за 5 лет

Фото: Первая в России «зеленая» электростанция на бытовых отходах ГК «РТ-Инвест» в Воскресенске / Медиасток.рф

Мособлдума подвела итоги седьмого созыва. За пять лет региональный парламент устанавливал новые и продлял действующие налоговые льготы.

По данным председателя Игоря Брынцалова, в прошлом году свыше одной 1,1 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей воспользовались различными преференциями. В общей сложности с 2021 года юридические лица и ИП применяли льготы более 5,4 тысячи раз.

На завершающем заседании созыва депутаты утвердили дополнительные меры поддержки для крупных проектов с роботизированными решениями.

«Установили льготу по налогу на имущество организаций. Начиная с этого года ставка этого налога для проектов с минимальным объемом инвестиций в роботов в размере 50 миллионов рублей будет 0%. Льгота вводится на три года. Кроме этого, предприятия, использующие промышленных роботов, вправе применить инвестиционный налоговый вычет», — сказал Брынцалов.

В течение созыва неоднократно продлевалась нулевая ставка единого сельскохозяйственного налога. Сейчас профильные ведомства анализируют практику применения этой льготы и рассматривают возможность ее продления.

Также Мособлдума закрепила меры поддержки IT‑компаний, предусмотрела льготы для управляющих компаний технопарков и сохранила действие налоговых каникул для предпринимателей.