Компании Подмосковья пригласили на вебинар для экспортеров

Подмосковные компании пригласили на обучающий вебинар для экспортеров. Его посвятят правовой охране промышленных образцов за рубежом
Вебинар станет третьей встречей из серии мастер-классов по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Мероприятие пройдет 28 апреля в онлайн-формате на платформе Zoom, рассказали в региональном Мининвесте.
Спикером выступит российский и евразийский патентный поверенный юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Дарья Марковцева.
Участникам расскажут о ключевых маршрутах защиты дизайна изделий за рубежом, особенностях способов правовой охраны, а также сопоставлении затрат и выгоды разных маршрутов.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
Поддержку предпринимателей осуществляют в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».