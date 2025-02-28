Компании Подмосковья представили товары на строительной выставке в Узбекистане

Международная выставка строительных материалов UzBuild 2025 прошла в Ташкенте. Московскую область на мероприятии представили восемь компаний.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что на выставке свои товары продемонстрировали компании из Одинцова, Мытищ, Люберец, Подольска и Сергиева Посада. Предприятия показали двери, стеновые панели, балки, пластиковые ограждения и необходимые для строительства материалы.

Московская область смогла представить продукцию благодаря Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности региона.

На выставке UzBuild каждый год собираются свыше 450 участников из более чем 15 стран. Они демонстрируют достижения в сфере технологий, строительства и специализированного оборудования.