Компании по производству домов в Бронницах исполнилось 25 лет

Дома подмосковная компания возводит по всей России. Это каркасно-щитовые здания, дома из клееного бруса и фахверковые дома.

Сейчас «Технология» является одной из самых крупных компаний в России. Каждый день здесь отгружают до 10 малоэтажных зданий.

За 25 лет компания запатентовала несколько собственных разработок. К примеру, систему водяного теплого пола, утепленные лаги и вечные сваи.

Монтаж дома обычно занимает всего 2-3 недели. Жилье строят энергоэффективное. Дом площадью 100 квадратных метров отапливается всего четырьмя киловаттами.