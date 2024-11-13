Компании по производству домов в Бронницах исполнилось 25 лет

Фото: Телеканал «360»

Предприятие «Технология» в Бронницах отметило 25-летие. Компания занимается малоэтажным строительством.

Дома подмосковная компания возводит по всей России. Это каркасно-щитовые здания, дома из клееного бруса и фахверковые дома.

Сейчас «Технология» является одной из самых крупных компаний в России. Каждый день здесь отгружают до 10 малоэтажных зданий.

За 25 лет компания запатентовала несколько собственных разработок. К примеру, систему водяного теплого пола, утепленные лаги и вечные сваи.

Монтаж дома обычно занимает всего 2-3 недели. Жилье строят энергоэффективное. Дом площадью 100 квадратных метров отапливается всего четырьмя киловаттами.

Компания продолжает развиваться. Сейчас предприятие строит офисное здание и новый цех. В нем будут производить стеновые панели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте