Компании по производству домов в Бронницах исполнилось 25 лет
Предприятие «Технология» в Бронницах отметило 25-летие. Компания занимается малоэтажным строительством.
Дома подмосковная компания возводит по всей России. Это каркасно-щитовые здания, дома из клееного бруса и фахверковые дома.
Сейчас «Технология» является одной из самых крупных компаний в России. Каждый день здесь отгружают до 10 малоэтажных зданий.
За 25 лет компания запатентовала несколько собственных разработок. К примеру, систему водяного теплого пола, утепленные лаги и вечные сваи.
Монтаж дома обычно занимает всего 2-3 недели. Жилье строят энергоэффективное. Дом площадью 100 квадратных метров отапливается всего четырьмя киловаттами.
Компания продолжает развиваться. Сейчас предприятие строит офисное здание и новый цех. В нем будут производить стеновые панели.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сколько родила, столько получила? Пенсии призвали привязать к родительскому стажу
Каждый пятый опрошенный в Подмосковье отметил снижение коррупции на всех уровнях
«Страшно. Там бомбят». Жительница курского приграничья вырвалась домой за документами
Компании по производству домов в Бронницах исполнилось 25 лет
Все для человека. Представитель банковской сферы — о новом подходе, завоевывающем рынок
Прокуратура Рузы установит причины и обстоятельства пожара в загородной бане
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте