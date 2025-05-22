Компании из Солнечногорска представят продукцию на международных выставках

Международная выставка упаковочной индустрии RosUpack и Международная выставка оборудования, технологий и материалов для печатного и рекламного производства Printech пройдет с 17 по 20 июня в выставочном центре «Крокус Экспо». Солнечногорск представят четыре компании.

Участниками выставок станут компании: «ГофроМир», производящая упаковку из картона с индивидуальным дизайном, «Кадо-Прим», специализирующаяся на изготовлении пластиковой упаковки различных форм, «Вилсен пластик», предлагающая решения для упаковки косметики и бытовой химии, а также «Камоцци Пневматика», разрабатывающая пневматические элементы для прессовки упаковочной продукции.

«Участие наших компаний в таких выставках открывает новые возможности для развития бизнеса и укрепления позиций на рынке, а также способствует обмену опытом и установлению деловых контактов с представителями из других стран», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Это не первый выход производителей из Солнечногорска на крупные выставочные площадки. В феврале 2025 года три предприятия округа уже успешно представили свою продукцию на международной выставке «ПродЭкспо-2025».