Компании из Подмосковья приняли участие в выставке товаров для красоты в Малайзии

Пять подмосковных компаний приняли участие в международной выставке товаров для красоты и здоровья International Beauty Expo Malaysia. Они представили свои товары, оборедование и услуги.

Выставка прошла в городе Куала-Лумпур в Малайзии, рассказали в региональном Мининвесте. На ней представили разнообразные косметические и гигиенические товары, оборудование и услуги. Для участников провели семинары, мастер-классы и церемонии награждения.

В мероприятии участвовали «УНИК косметик» из Дмитрова, «ГЛОБАЛКОС» из Рузы, «ИНТЕРСЭН-плюс» из Мытищ, «ТОП ПАРФЮМ» из Реутова и «Русдент» из Долгопрудного. Им посодействовали фонд поддержки ВЭД, который взял на себя часть расходов и организационных вопросов.

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