Комнату для комфортного пребывания детей открыли в Истринской больнице

«Добрую комнату» установили в детском отделении медицинского учреждения в Дедовске. В новой игровой зоне есть книги, раскраски, конструкторы, пирамиды, игровая панель и телевизор с мультфильмами.

Стены оформили иллюстрациями из сказок, а главный акцент сделали на безопасности: мягкие полы и игрушки из материалов, которые легко дезинфицировать в течение дня.

Врачи говорят, что психологическая разгрузка ускоряет выздоровление детей. В первый же день комната стала магнитом для пациентов. Дети отвлекаются: рисуют, читают и общаются. Это снижает стресс и у родителей.

Для Истры открытие «Доброй комнаты» — важное событие: в клинической больнице появилась современная игровая зона, где дети могут спокойно и интересно провести время в ожидании процедур. Такое уютное пространство с развивающими играми помогает маленьким пациентам отвлечься, снизить тревожность и легче перенести лечение, а значит, делает медицинскую помощь в округе не только качественной, но и по-настоящему заботливой.