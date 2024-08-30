Комнату для богослужений обустроят в пункте временного прибывания в Подольске
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов принял участие в собрании регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор». Он предложил создать православную молельную комнату в пункте временного прибывания «Мечта».
Глава городского округа Григорий Артамонов подчеркнул, что Подольск выполняет ответственную задачу — заботится о тех, кто пострадал от атаки на Курскую область. Он также отметил, что город в числе первых принял жителей Донбасса. Сейчас куряне временно находятся в «Мечте». Власти округа обеспечивают их всем необходимым.
«Но есть то, что без помощи Русской православной церкви дать не в силах — это духовная поддержка людей. Надеюсь, что наше предложение создать в пункте временного размещения „Мечта“ молельную комнату для проведения богослужений и проповедей, а также приобщения к таинствам православной церкви подрастающего поколения будет поддержано нашими священнослужителями», — сказал Артамонов.
В собрании также приняли участие архиерей Подольской епархии и Высокопреосвященнейший владыка Аксий. Духовные наставники православной церкви регулярно взаимодействуют со школами и детскими садами округа. Они уверенны, что такие встречи помогают подрастающему поколению приобщиться к добру и правильным ценностям.
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