Подмосковные энергетики обновили коммутационное оборудование на главных подстанциях Московской области перед предстоящей зимой. Наибольшие объемы работ выполнили в Одинцовском, Богородском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском городских округах, а также в Электростали и Черноголовке.
Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, специалисты провели ревизию оборудования, а также заменили дефектные детали.
«Ремонт разъединителей — одно из основных мероприятий ремонтной кампании. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтных и профилактических работ», — пояснили в ведомстве.
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Коммутационное оборудование обновили на подстанциях Подмосковья к зиме
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