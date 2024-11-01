Коммутационное оборудование обновили на подстанциях Подмосковья к зиме

Подмосковные энергетики обновили коммутационное оборудование на главных подстанциях Московской области перед предстоящей зимой. Наибольшие объемы работ выполнили в Одинцовском, Богородском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском городских округах, а также в Электростали и Черноголовке.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, специалисты провели ревизию оборудования, а также заменили дефектные детали.

«Ремонт разъединителей — одно из основных мероприятий ремонтной кампании. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтных и профилактических работ», — пояснили в ведомстве.