Коммуникации отремонтировали еще в 783 жилых домах Подмосковья

С начала года инженерные системы капитально отремонтировали в 783 жилых домах Подмосковья. В порядок привели сети водоснабжения, центральное отопление, канализации и другие коммуникации.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, все работы провели силами Фонда капитального ремонта. Всего специалисты отремонтировали 1,5 тысячи систем, включая отопление, а также газо-, водо- и электроснабжение.

Так, 227 объектов привели в порядок в Красногорске, 99 — в Солнечногорске, 63 — в Электростали, 48 — в Талдоме и 48 — в Домодедове.

Работы продолжат, до конца года коммуникации отремонтируют еще более чем в 900 домах.