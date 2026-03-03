Коммунальщики Жуковского вывезли снег

Коммунальные службы наукограда продолжают активную фазу работ по расчистке и вывозу снежных навалов. Эти круглосуточные усилия направлены на обеспечение безопасности и комфорта горожан после обильных зимних снегопадов.

Как сообщил глава муниципалитета Андроник Пак, приоритетом остается поддержание чистоты дорог и тротуаров. Потепление, принесшее с собой плюсовые значения температуры воздуха, создало новый вызов: активное таяние снега привело к повсеместному образованию гололедицы и наледи на проезжих частях и пешеходных зонах. Чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия и минимизировать риск травматизма среди пешеходов, коммунальщики города перешли на усиленный режим обработки этих участков специализированными противогололедными средствами.

«В ход идут как современные реагенты, так и традиционные пескосоляные смеси, обеспечивающие надежное сцепление с поверхностью. В работах по уборке и вывозу снега задействованы все ресурсы муниципального предприятия. Снежные массы оперативно вывозятся на специально отведенные снегоплавильные пункты или полигоны, чтобы избежать скопления талых вод и подтоплений в ближайшем будущем», — сообщили специалисты.

Администрация округа призывает жителей наукограда к повышенной бдительности и осторожности на дорогах и тротуарах, особенно в утренние и вечерние часы, когда температура может опускаться ниже нуля, провоцируя образование «черного льда».