Коммунальщики ЗАТО Восход продолжают борьбу со снегом

В ЗАТО Восход вторые сутки не прекращается борьба с последствиями сильного снегопада. За прошедшую ночь уровень снежного покрова увеличился на 15–20 сантиметров.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, расчищая улицы и дороги. С раннего утра тракторами повторно очистили центральную и объездную дороги, центральную площадь, аллею и тротуары. Дворники убирают снег около подъездов жилых домов, социальных объектов и на пешеходных дорожках.

По информации из администрации, одновременно весь снег убрать невозможно. На случай обильных осадков разработаны специальные регламенты уборки. В первую очередь внимание уделяется дорогам общего пользования, тротуарам и пешеходным дорожкам, а также подъездам и проходам к жилым домам, социальным объектам и контейнерным площадкам.

Для борьбы со стихией задействованы два трактора, один снегоуборщик и шесть сотрудников коммунальных служб и УК «ЭКОМ».

Во второй половине дня ожидается усиление снегопада, которое продлится до четверга. Все это время коммунальщики продолжат работу в усиленном режиме.