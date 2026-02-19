Коммунальщики Зарайска ведут борьбу со снегом

Метель в Зарайске не прекращается, и снег засыпает город с небывалой скоростью. Коммунальным службам приходится работать в усиленном режиме, чтобы расчистить проходы и проезды.

С самого утра на улицы вышли около 20 единиц спецтехники и более ста рабочих. Они занимаются уборкой центральных дорог, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта.

Снегоуборочная техника работает на улицах Димитрия Благоева, Ленинской и Первомайской. Коммунальщики в первую очередь следят за состоянием центральных улиц и социально значимых объектов.

Однако условия работы крайне сложные — снег идет стеной, и уже через час после проезда трактора все снова покрывается белым одеялом. Дворники вручную пробивают тропинки к подъездам и пешеходным переходам, чтобы обеспечить жителям возможность передвижения.