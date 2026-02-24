Коммунальщики Зарайска расчистили площадь Революции после снегопада

Сотрудники коммунальных служб Зарайска активно работали над очисткой площади Революции после сильного снегопада. В уборке были задействованы шесть человек и пять единиц техники.

Несмотря на то что до полного освобождения от снега еще далеко, жителям и гостям города уже стало комфортнее передвигаться по городу. Теперь им не нужно преодолевать высокие сугробы по пути к домам, торговым рядам или автовокзалу.

Коммунальные службы продолжают работать в интенсивном режиме, не давая снегу накопиться. Горожане мечтают о весне, но пока зима не отступила, работы по уборке продолжаются.