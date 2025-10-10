Коммунальщики Зарайска начали собирать листву

В округе дан старт традиционной осенней кампании по уборке опавшей листвы. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство» развернули активную деятельность на улицах округа, стремясь привести их в порядок до наступления зимних холодов.

«Скопившаяся влажная листва под воздействием осадков превращается в скользкую массу, что значительно повышает риск травматизма для пешеходов и создает опасные ситуации для автомобилистов. Помимо этого, опавшие листья, впитывая загрязняющие вещества из выхлопных газов автотранспорта, становятся источником токсинов, которые могут проникнуть в почву и негативно повлиять на здоровье человека», — сообщили в администрации округа.

Также не менее важной проблемой является засорение опавшей листвой ливневой канализации. Для эффективного выполнения поставленных задач бригады рабочих оснащены современной техникой — мощными вакуумными пылесосами и воздуходувами. Использование данной техники позволяет быстро и качественно собирать опавшие листья, минимизируя при этом воздействие на газонное покрытие и почвенный слой. Важным аспектом является экологичный подход к утилизации собранной листвы: ее не сжигают, а сортируют, упаковывают в специализированные мешки и отправляют на перерабатывающие предприятия для вторичного использования.