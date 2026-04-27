Коммунальщики Зарайска ликвидировали последствия ночного снегопада

В Зарайске коммунальные службы провели работы по устранению последствий ночного снегопада. В процессе были задействованы десять единиц техники и более ста работников.

Машины и рабочие занимались очисткой дорог и тротуаров, чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов и транспорта. Специальные бригады убирали поваленные ветки и стволы деревьев. Приоритетными объектами стали остановки, переходы, а также подъезды к социальным учреждениям, включая школы, больницы и детские сады.

Несмотря на завершение основных работ, коммунальные службы продолжают следить за ситуацией. По прогнозам синоптиков, непогода может вернуться в виде снега и дождя, поэтому особое внимание уделяется состоянию ливневых систем и дорог. Жителям рекомендуется быть осторожными и не парковать автомобили под старыми деревьями.