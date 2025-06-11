Коммунальщики заменили почти 600 светильников в Истре в мае

Почти 600 светильников заменили сотрудники МБУ «ЖКУ муниципального округа Истра» и АО «Истринская теплосеть» за май в округе. Работы проводили почти в 180 многоквартирных домах.

Кроме этого, сотрудники меняли еще и сети освещения, в общей сложности обновили почти 290 погонных метров. А сейчас приступили к работам в деревни Павловское, в поселке станции Манихино, в Дедовске по двум адресам и в Истре тоже на двух локациях.

Сотрудники будут менять выключатели, светильники, проверять электрощитки, брать замеры напряжения на вход в дом и ремонтировать сети освещения. Также проведут монтаж электропроводки для подключения оборудования КИП.

Все эти работы проводят по обращениям жителей муниципального округа Истра.

По всем вопросам жители могут обратиться в компании:

Круглосуточная диспетчерская служба МБУ «ЖКУ м. о. Истра»:

8-498-317-73-28

8-995-794-20-92

Круглосуточная диспетчерская УК АО «Истринская теплосеть»:

8-991-650-68-80

8-977-115-76-74