Коммунальщики взялись за очистку дворов в Протвино

Сотрудники «Комбината благоустройства» в характерных ярко-оранжевых костюмах активно взялись за расчистку снега во дворе на улице Дружбы в городе Протвино. Слышны звуки работы мини-погрузчиков и скрежет лопат — идет борьба за чистоту тротуаров и проездов.

Бригада усердно очищает пешеходные дорожки вдоль домов и внутридворовые дороги. Два мини-погрузчика умело маневрируют, сгребая и откидывая тяжелые и влажные снежные заносы.

По словам начальника участка по содержанию общественных пространств «Комбината благоустройства» Арсения Гатаулина, работы на этом объекте были запланированы и начаты ранним утром. Обращение по данному адресу поступило через портал «Инцидент».

Бригада планирует полностью освободить от снега пространство между домами № 4 и № 10 в течение текущей рабочей смены.