Коммунальщики Воскресенска продолжают борьбу со снегопадом

В городском округе Воскресенск продолжается активная работа по устранению последствий сильного снегопада. Сегодня на улицы вышли 31 дворник и пять единиц коммунальной техники. Основные усилия направлены на расчистка главных дорог, общественных пространств и придомовых территорий.

Одна из бригад МБУ «БИО» сегодня привела в порядок территорию у Дворца водного спорта «Дельфин». Здесь ежедневно тренируются спортсмены и проходят сеансы свободного плавания. Девять работников расчистили лестницу, дорожки и вход, при этом уборка снега проводилась аккуратно, чтобы не повредить растущие рядом туи.

Мастер участка Елена Титова рассказала, что из-за обильных снегопадов в уборке города задействованы усиленные бригады. Дворников перекидывают с других участков. «Стараемся, помогаем нашему городу оставаться чистым и удобным для пешеходов и машин», — отметила специалист.