Коммунальщики Волоколамска продолжат борьбу со снегом

Уже третью неделю подряд волоколамские коммунальные службы работают без выходных, чтобы освободить город и округ от снежного плена.

В ликвидации последствий снегопадов активно участвует Центр развития «Городское хозяйство», который задействовал 68 единиц техники и 118 сотрудников. Бригады планово перемещаются по участкам, расчищая одну территорию за другой.

Мастер участка Владислав Аржаков рассказал: «Пытаемся спасти город. Завтра работаем, послезавтра работаем».

Коммунальные службы планово очищают от снега общественные пространства и дворы, используя технику и ручной инструмент. Организован вывоз снега, и самосвалы с ним часто встречаются на дорогах города.