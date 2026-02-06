Коммунальщики Волоколамска перешли к уборке дворов после расчистки центральных улиц

Коммунальные службы Волоколамска завершили расчистку центральных улиц и вернулись к обычному режиму уборки. Основное внимание теперь уделяется очистке дворов, тротуаров возле домов и входов в подъезды. Для работы используются как ручные инструменты, так и специализированная техника. Трактора и универсальные погрузчики применяют для уборки больших объемов снега, а ручные роторы — для расчистки тротуаров, дорожек и небольших дворовых территорий.

Мастер участка Владислав Аржаков сообщил, что за одну смену его бригада успела расчистить пять дворовых территорий и планирует продолжить работу в выходные дни.

Волоколамский округ оказался одним из наиболее заснеженных районов Подмосковья. 28 января, в разгар снегопада, высота снежного покрова достигла рекордных 57 сантиметров, а общий объем осадков составил 65% от месячной нормы января.