Коммунальщики Власихи оперативно ликвидировали последствия снегопада

В городском округе Власиха коммунальные службы успешно справились с сильным снегопадом. Они подготовились к стихии заранее, освободив места для временного хранения снега.

Глава округа Герман Потапчук проконтролировал выполнение дорожной карты по вывозу снежных масс и уборке городских микрорайонов. Вместе с руководством МБУ «ЖКХ и благоустройство» он осмотрел Школьный микрорайон, где сосредоточены основные силы комплексных бригад и техники.

Во время обхода глава дал поручения по устранению недочетов уборки и обработки противогололедными материалами важных участков — дорог, подъездов, пешеходных зон и остановок.

Директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Антипов заверил, что все замечания будут исправлены до конца дня. Коммунальщики уже вывезли с городских улиц 70 самосвалов снега — порядка 700 кубометров. В этом зимнем сезоне чистоту дорог, дворов и общественных пространств поддерживают около 20 машин уборочной техники, и ежедневно трудятся не менее 55 сотрудников.