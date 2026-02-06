Коммунальщики Власихи ликвидируют последствия сильных снегопадов

В городском округе Власиха коммунальные службы активно устраняют последствия обильных снегопадов. Техника вышла на дороги с раннего утра. В первую очередь расчищаются главные улицы и въезды в город.

На Солнечной улице с шести часов утра идет уборка. Лаповый снегоуборщик, который местные жители ласково называют «золотые ручки», совместно с самосвалом расчищает дорогу от снежного бруствера. Это несколько слоев плотного, слежавшегося снега, который образуется после уборки трактором с отвалом и может представлять опасность для автомобилистов.

Снег сразу же загружается в грузовик. Водители уборочной техники работают быстро и слаженно. Их задача на день — очистить магистраль от КПП-2 по Солнечной улице до КПП-1 на улице Маршала Жукова. Это самая оживленная автомобильная дорога в городе, и ее безопасность является приоритетом.

Сегодня на уборке города задействованы 56 рабочих ручного труда, два трактора МТЗ-382 прометают межквартальные проезды, а МТЗ-320 чистит проезжую часть автомобильных дорог. За несколько дней во Власихе выпала почти месячная норма осадков. Весь собранный за день снег вывозят самосвалы, чтобы освободить парковочные места. Снежные массы временно хранятся на территории по адресу ул. Солнечная, 26.