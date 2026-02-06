Коммунальщики Власихи быстро справились с последствиями снегопада

Коммунальные службы городского округа Власиха оперативно приступили к уборке снега. Каждый день их смена начинается в четыре часа утра. В первую очередь специалисты расчищают основные дороги, чтобы к началу работы общественного транспорта магистрали были готовы к движению.

Для уборки снега коммунальщики используют снегоуборочный КамАЗ и два трактора с навесным оборудованием. Впереди у техники установлены отвалы для расчистки дорог, а сзади — щетки для прометания. Сначала уборочная колонна выезжает по Солнечной улице через КПП-2 за территорию Власихи, чтобы расчистить подъездную дорогу со стороны Красногорского шоссе. Здесь одновременно расширяется проезжая часть и убираются снежные навалы.

Затем техника приступает к расчистке территории в самом городе. Машины едут по улице Маршала Жукова до самого удаленного микрорайона Березки. Водители проявляют мастерство маневрирования на узких дорогах, аккуратно объезжая припаркованные автомобили. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, что обеспечивает их точное позиционирование в пространстве.

Михаил Еремин, водитель КамАЗа с большим стажем, работает вахтовым методом. Он родом из Мордовии и отмечает, что зимняя уборка в его регионе почти не проводится. Михаил рад видеть Власиху чистой и уютной, особенно когда сам принимает в этом участие.

Когда автомобильные дороги были убраны, на смену вышли маленькие тракторы и бобкэт. Они обрабатывают проезжую часть противогололедной смесью. Погода зимой достаточно переменчива, но коммунальщики Власихи готовы ко всем капризам природы.