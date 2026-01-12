Коммунальщики в Зарайске очистили маршруты движения школьных автобусов

Мощный циклон, принесший в Подмосковье рекордное количество осадков, окончательно покинул пределы региона. В округе на смену экстренной расчистке дорог пришел этап планового и масштабного вывоза снежных масс.

О текущей ситуации и дальнейших планах дорожных служб рассказал глава муниципалитета Виктор Петрущенко. На сегодняшний день основные дорожные артерии во всех 125 населенных пунктах округа приведены в нормативное состояние. Техника уже прошла по главным маршрутам, обеспечив транспортную связность территорий.

«Первые на очереди — социальные объекты, в частности, школы, чтобы автобусы с детьми и родители могли беспрепятственно подъезжать и парковаться», — отметил Виктор Петрущенко.

С прекращением снегопада акценты в работе сместились на вывоз накопленных сугробов. Приоритетом стали подъезды к социальным объектам. Основные силы МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» сосредоточились на маршрутах движения школьных автобусов.