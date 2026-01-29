Коммунальщики в Павловском Посаде устраняют последствия циклона

В городе Павловский Посад коммунальные службы не прекращают работы по устранению последствий сильного снегопада. На улице Кирова сотрудники «ДРСУ» с самого вечера 28 января ведут уборку снега с обочин дорог. Их смена продлится до утра следующего дня.

Снегопогрузчики аккуратно собирают ледяную массу, которая затем по ленте поступает в самосвалы. Один такой грузовик способен увезти около 20 кубометров снега. Пока одна машина отправляется на полигон для разгрузки, ее место тут же занимает следующая.

За ночь бригады планируют очистить всю центральную часть города. Несмотря на то что техника проходит по обеим сторонам улицы и обслуживает парковки, движение транспорта на время уборки не перекрывают. У специалистов уходит примерно 4 часа на то, чтобы привести в порядок одну улицу.

Всего в работах задействовано более 35 сотрудников «ДРСУ» и 40 единиц техники: тракторы, снегопогрузчики, самосвалы. Утром к ним присоединятся дополнительные бригады. В общей сложности в городском округе трудятся свыше 400 специалистов и используется порядка 200 единиц техники.