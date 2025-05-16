Коммунальщики в Истре благоустроили 60 участков ЛЭП после аварийного ремонта

Из-за погодных условий в начале мая многие линии электропередач в Истре пострадали, в течение пары дней свет в жилые дома вернули. После восстановительных работ коммунальщики возобновили первозданный вид территориям.

Эти работы включают в себя восстановление разрушенных территорий, то есть планировку грунта и газона, тротуарной плитки, бордюров и асфальтового покрытия. Так, только в Истре на 11 адресах провели благоустройство территорий, а также в 16 населенных пунктах по всему муниципальному округу Истра.

Важно отметить, что на некоторых объектах выполнили временное благоустройство до полной усадки грунта и наступления благоприятных погодных условий.

Напомним, из-за бушевавшей стихии в начале мая за первые дни убрали более 200 деревьев, которые оборвали линии электропередач по всему округа, и тем самым оставили без света более 19 тысяч жителей.