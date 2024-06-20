Коммунальщики в Чехове помогут регоператору в уборке контейнерных площадок

На контейнерную площадку у дома № 12 по улице Чехова отходы приносят жители восьми соседних домов — это около 2,5 тысячи человек. Там установлено 12 баков, но это не решает проблему перенакопления отходов. Этот случай не единичный, потому что в муниципалитете с началом дачного сезона мусора стало больше людей.

Контейнерную площадку на улице Чехова осмотрел заместитель главы городского округа Евгений Акуличев. В ходе встречи было поручено специалистам МУП «ЖКХ города Чехов» во время приезда мусоровоза быть на объекте и помогать региональному оператору с очисткой контейнерной площадки. Для контроля проблемных точек в округе в местную управляющую компанию набирают новых сотрудников.

«Сейчас у нас будут ответственные техники, которые будут заниматься именно контейнерными площадками. Которые ежедневно будут обходить и с вечера планировать заявки по технике для вывоза мусора, контролировать дворников по утрам во время прибытия машин для загрузки отходов», — сказал гендиректор «ЖКХ города Чехов» Константин Лукашев.