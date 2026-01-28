Коммунальщики устраняют последствия сильного снегопада в Черноголовке

В Черноголовке коммунальные службы активно борются с обильным снегопадом. Заместитель директора МБУ «Служба благоустройства» Александр Владимиров сообщил, что приоритет отдается уборке пешеходных зон. Их очищают дворники и мини-погрузчики. Также с шести утра начали чистить социальные объекты: школы, детские сады, больницы и автостанцию.
По словам Александра Владимирова, в город вышли порядка пятнадцати дворников и пятнадцать единиц техники. Сотрудники работают в несколько смен, чтобы круглосуточно убирать снег с проезжей части и тротуаров.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте