Коммунальщики устранили засор канализации в проблемном доме в Чехове

Чтобы ликвидировать засор, специалисты управляющей компании «Чеховское благоустройство» пробурили стену. Работы выполнили по адресу: улица Чехова, дом № 43.

Часть канализационного трубопровода, требующая ремонта, проходила под одной из квартир. Собственник помещения не давал разрешения на проведение работ в своем жилье, что затруднило доступ коммунальщикам.

«Мы не могли оперативно приступить к ремонту из-за отсутствия доступа. Тогда наши инженеры пошли другим, более сложным и энергозатратным путем. Специалисты организовали технический проход к системе снаружи дома. Это позволило получить доступ и полностью заменить поврежденный участок трубы», — пояснила председатель Чеховского отделения ассоциации председателей многоквартирных домов Подмосковья Светлана Розанова.

Таким образом, специалисты нашли решение, которое позволило устранить аварию, не нарушая прав собственника и сохранив комфорт для остальных жильцов.