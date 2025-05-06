Коммунальщики устранили последствия циклона по 200 адресам в Химках

Специалисты убирали поваленные деревья с пешеходных троп, дорог, детских площадок и территорий социальных учреждений. Всего удалось отработать около 200 адресов.

Поваленные деревья, подтопления, аварии на сетях электропередач стали результатом мощного циклона, который обрушился на Химки в майские праздники. Пока город отдыхал, коммунальные службы и спасательные отряды работали в особом режиме: для устранения последствий непогоды глава округа Елена Землякова организовала оперативный штаб.

Посильную помощь оказали сотрудники общегородского хозяйства, управляющих компаний, «Дирекции парков», «Мособлэнерго» и «Россетей». Бригады расчищали дороги и пешеходные зоны, восстанавливали освещение, устраняли навалы для комфортного передвижения жителей и проезда специальной техники.

Мониторинг обращений велся в режиме реального времени.