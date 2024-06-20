Коммунальщики убрали упавшие деревья и ограждения после урагана в Химках

Фото: Администрация Химки г.о.

Пронесшийся в регионе шторм повалил деревья и повредил ограждения в Химках. Свыше 100 спецмашин и 400 сотрудников коммунальных служб вывели на улицы, чтобы устранить последствия стихии.

Специалисты определили места наибольшего сосредоточения воды и участки, которые сильнее всего пострадали от шквалистого ветра. В первую очередь коммунальщики устранили повреждения на остановках, площадях и других точках массового скопления.

В такую погоду сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от прогулок и быть особенно внимательными на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обратиться по номеру 112.

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