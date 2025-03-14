Коммунальщики убрали территории Раменского после зимы

В округе активно ведутся работы по весенней уборке. Коммунальные службы очищают дороги, тротуары, парки и скверы от накопившейся грязи, опавшей листвы и мусора.

Для оперативного и качественного выполнения работ задействованы сотни сотрудников и десятки единиц специализированной техники.

Сезонная уборка охватила все 319 дворов Раменского округа. Сотрудники МБУ «Содержание и Благоустройство» совместно с 185 дворниками занимаются ручной уборкой смета, а также механизированной очисткой дорожного покрытия.

Особое внимание в ходе весенней уборки уделяется общественным пространствам: паркам, скверам и пешеходным зонам. Эти территории тщательно очищаются от мусора, проводится обрезка деревьев и кустарников, а также восстановление элементов благоустройства.

«Сейчас важно не только убрать видимый мусор, но и подготовить территории к весенне-летнему сезону. Работаем по графику, чтобы к маю все сияло чистотой», — отметили в коммунальной службе.