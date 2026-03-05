Коммунальщики убрали снег в Апрелевке

Апрелевка вступила в активную фазу борьбы со снежными накоплениями. Чтобы вернуть городским улицам комфорт и безопасность, муниципальное бюджетного учреждения «Апрелевка» мобилизовало ресурсы.

Сегодня на дорогах и во дворах округа развернута полномасштабная операция по расчистке завалов и вывозу снежных масс. Объемы работ впечатляют: на линию вышли 60 квалифицированных специалистов.

Технический парк учреждения задействован на 100%. Однако, учитывая объем выпавших осадков, было принято решение привлечь дополнительные мощности со стороны. Сейчас на улицах Апрелевки работают пять фронтальных погрузчиков и три тяжелых самосвала, которые обеспечивают непрерывный цикл уборки и вывоза снега.

Коммунальщики определили приоритетные зоны, где наледь и сугробы создают наибольшие помехи для жителей: улица Фадеева, Пойденко, Февральская, Больничная и Заводская, а также улица Ленина.

Ход работ на местах контролирует мастер участка Руслан Мадьяров. По его словам, коллектив работает слаженно, а ресурсов достаточно для выполнения поставленных задач.

«Мы стараемся охватить все критические точки. Техника проходит везде, где это необходимо. Конечно, всегда хочется работать еще быстрее, чтобы жители как можно скорее почувствовали результат. В этом году снегопадов было более чем достаточно, поэтому мы, как и все горожане, уже очень ждем весеннего тепла», — отметил Руслан Мадьяров.