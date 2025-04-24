Коммунальщики убрали смет вдоль дорог в Щелкове

В преддверии летнего сезона округ развернул масштабную кампанию по благоустройству. Городские службы, перейдя в режим повышенной готовности, приводят в порядок улицы, тротуары, скверы и парки.

Первым этапом работ стала ручная уборка улиц, в ходе которой были ликвидированы крупные скопления мусора и песка, накопившиеся за зимние месяцы. Затем к процессу подключилась специализированная техника, ускорившая темпы работ. Она была задействована на проспекте 60 лет Октября и других ключевых городских магистралях, обеспечивая удаление смеси соли и песка.

Подготовка к летнему сезону подразумевает комплексный подход и не ограничивается лишь уборкой улиц. Впереди предстоит масштабная работа по восстановлению изношенной и поврежденной дорожной разметки. Кроме того, рабочим необходимо проверить работоспособность всех светофоров, обеспечивая их бесперебойное функционирование, а также обновить остановочные павильоны.

К весенней уборке территорий подключатся и местные жители. Общеобластной субботник состоится 26 апреля.