Коммунальщики убрали отходы из котельных в Солнечногорске

Отопительный период завершен, и коммунальщики ЖКС № 5 филиала «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны России по по Московскому военному округу начали проводить работы на объектах, находящихся в их ведении в Солнечногорске. Эксперты провели вывоз золы и шлаков из котельных, скопившихся там за минувшую зиму.

Общий объем запланированного вывоза золошлаковых отходов по всем объектам филиала составил более 3000 тонн. Все это образовалось после сгорания твердого топлива в котельных.

«Зола и шлаки образуются в топках котельных, тепловых электростанций, и теплоэлектроцентралей. Эти отходы относятся к пятому классу опасности, что означает их практически полную безопасность. Угроза для человека и окружающей среды отсутствует. Зола и шлаки используются как вторичное сырье. По завершению отопительного периода, наши работники оперативно провели работу по очистке территорий теплогенерирующих объектов. Вывоз золошлака осуществлялся в строгом соответствии с действующим экологическим законодательством», — рассказал начальник отдела эксплуатации объектов филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу Денис Благодатский.

Сейчас специалисты жилищно-коммунальных служб Филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу завершили план по вывозу накопленных золошлаковых отходов на 100%. Всего коммунальщики успели убрать более 65 тонн золошлаковых отходов и произвести очистку специальных площадок.