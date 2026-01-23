Коммунальщики спасли дома Серебряных Прудов от подтопления

Коммунальные службы Муниципального унитарного предприятия «Эксплуатирующая организация муниципального округа Серебряные Пруды» объявили настоящую войну льду, объявив чрезвычайный режим работы. Повсеместно в округе начались активные действия по ликвидации проблем с системой водоотвода, вызванных формированием мощных ледяных пробок.

Как объяснил ведущий инженер предприятия Александр Бурцев, главная причина возникновения таких неприятностей кроется в значительных колебаниях температуры воздуха: днем солнце нагревает здания, вызывая таяние снега на крышах, образуя потоки талой воды, устремляющиеся вниз по специальным каналам. Однако буквально перед попаданием на землю жидкость моментально застывает вновь, превращаясь в толстые слои льда, способные полностью перекрыть систему слива.

Для решения проблемы работникам приходится вначале разрушать ледовую корку вручную, используя тяжелые инструменты вроде ломов и молотков. Если плотность засора высока, применяется специальный метод прогревания льда с помощью газовых горелок, позволяющих локально расплавлять большие объемы замерзшей жидкости.

На прошлой неделе основное внимание бригад было приковано к Центральному и Западному микрорайонам города, куда поступало больше всего жалоб от населения. В ближайшее время специалисты планируют провести полную проверку состояния ливневой системы всех многоквартирных домов округа, проводя ее профилактический обогрев и устраняя возможные очаги скопления льда заранее.