Коммунальщики Солнечногорска устраняют последствия снегопада

В городском округе Солнечногорск на улице Ухова коммунальные службы ведут активные работы по очистке дорог от мокрого снега. Для этого используется два трактора: один — «Беларусь» с фронтальной щеткой, второй — с отвалом для снега. Техника убирает снег с проезжей части и обочин, сдвигая его в кюветы.
Для предотвращения образования гололеда асфальт обрабатывают жидким реагентом, который наносят распределителем.
Также коммунальные службы очистили внутриквартальный проезд к многоквартирным домам рядом с Мастерской «Сенеж» и обеспечили доступ к автобусной остановке. Движение по маршруту свободное, техника не создает препятствий. Работы по уборке снега продолжаются.
Текст, фото и видео: Ирина Кузова.
