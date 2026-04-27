Коммунальщики Солнечногорска устраняют последствия снегопада

В городском округе Солнечногорск на улице Ухова коммунальные службы ведут активные работы по очистке дорог от мокрого снега. Для этого используется два трактора: один — «Беларусь» с фронтальной щеткой, второй — с отвалом для снега. Техника убирает снег с проезжей части и обочин, сдвигая его в кюветы.