Коммунальщики Солнечногорска перешли на режим усиленной уборки снега

Сильные снегопады в Московском регионе продлятся более двух суток, а к выходным высота снежного покрова может достигнуть 70 см. Коммунальные службы Солнечногорска с ночи 27 января переведены на усиленный режим работы.

На уборку улиц вывели свыше 200 единиц спецтехники и привлекли около 300 дворников. К ним присоединились управляющие компании, которые направили еще порядка 200 работников и 60 роторных снегоочистителей.

В первую очередь очищают магистрали, трассы и маршруты общественного транспорта, а также подъезды к социально значимым объектам. Затем работы перейдут в сельские населенные пункты и на дворовые территории.

«100% выход техники наших служб — активно убираем дороги от снега. За 8 часов выпало свыше 15 см снежного покрова. Убедительная просьба, будьте на дорогах внимательны и осторожны», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он также попросил автомобилистов по возможности отказаться от поездок и не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе техники. По вопросам уборки снега жители могут обращаться на горячую линию главы по телефону 8-800-201-67-47.