Коммунальщики Серебряных Прудов вывезли снег с дорог

Несмотря на то что активная фаза снегопада завершилась, коммунальные и дорожные службы округа продолжают работать в усиленном режиме. Основная задача текущего этапа — полная очистка транспортных артерий и вывоз накопленных снежных масс для обеспечения безопасности дорожного движения.

Одним из ключевых участков работ стала улица Железнодорожная. Здесь специалисты применили комплексный подход к уборке. В работе были задействованы экскаваторы-погрузчики.

«Процесс был строго регламентирован: сначала техника полностью освобождала тротуары от снега и ликвидировала навалы на обочинах, после чего снег вывозили на специализированные площадки. Такой метод позволил не только очистить путь для пешеходов, но и значительно расширить проезжую часть, устранив заужение дороги, возникшее из-за сугробов», — сообщили в администрации округа.

Дорожные службы обращаются к жителям округа с просьбой проявлять понимание. Работа спецтехники жизненно важна для безопасности всех участников движения. Водителей просят соблюдать дистанцию, быть внимательными и по возможности уступать дорогу уборочным машинам.