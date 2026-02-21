Коммунальщики Щелкова борются с последствиями снегопадов

В городском округе Щелково, на улице Октябрьской, продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов и гололеда. Коммунальные службы активно очищают дворы и вывозят снег на утилизационный полигон.
Как отмечают работники коммунальных служб, в первую очередь отрабатываются заявки жителей, в том числе поступившие через портал «Добродел». Особое внимание уделяется подходам к подъездам многоквартирных домов — после очистки снега их посыпают противогололедными материалами.
Водителей просят временно убирать припаркованные автомобили, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
