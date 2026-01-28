Коммунальщики Рузы оперативно убирают снег после снегопада

В Рузском городском округе коммунальные службы активно продолжают уборку городских территорий после прошедшего снегопада. Специалисты вновь взялись за расчистку пешеходных зон, парковок и автомобильных дорог. Собранный снег сразу же формируют в большие кучи и вывозят.

Тракторы аккуратно загружают сугробы в самосвалы, после чего снег сгружают в специально отведенных местах. Коммунальщики работают осторожно, пропуская местных жителей и автомобили.

Всего в Рузском округе в уборке дворов и дорог задействовано 125 сотрудников «Благоустройства». Они используют 86 тракторов и мелкую снегоуборочную технику.

Текст, фото, видео: Екатерина Данилина.