Коммунальщики Рузского округа расчищают дворы после снегопада

В поселке Новотеряево Рузского округа сотрудники «Пресни-сервис» активно убирают снег, который выпал после второй волны снегопада. Они начали работы рано утром, чтобы к полудню освободить детские площадки и парковки возле многоквартирных домов.

Сугробы, наметенные за ночь, убирают вручную и с помощью трактора. Работники действуют аккуратно, обходя автомобили на парковках и не повреждая бордюры.

На расчистку территории вышла команда из 48 специалистов «Пресни-сервис». Разделившись на семь бригад, они также наводят порядок в других поселках Рузского округа.