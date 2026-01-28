Коммунальщики Рузского округа оперативно очищают ЖК «Березки» от снега

В жилищном комплексе «Березки» Рузского округа коммунальные службы с раннего утра активно убирают снег. Девять специалистов вручную расчищают подходы к подъездам, а маневренный трактор помогает им складировать снег, чистить проезжую часть и приводить в порядок парковку.

Местные жители отмечают, что таких сильных снегопадов не было давно. Автомобилисты испытывают трудности — каждое утро начинается с раскопок своих машин. Однако, по словам местного жителя Романа, несмотря на сложные условия на дорогах округа, коммунальные службы работают быстро и качественно.

Коммунальщики приступили к работе с пяти утра, а сотрудники «Мосавтодора» трудились даже ночью.