Коммунальщики Рузского округа очищают от снега мемориалы и общественные пространства

В Рузском округе в период затяжных снегопадов коммунальные службы активно работают не только в жилых районах и возле социальных объектов, но и на территориях, где расположены памятные обелиски.

Сотрудники компании «Пресни-сервис» расчищают площадь у стелы «Населенный пункт воинской доблести». Они бережно счищают снег лопатами с памятной плиты, чтобы не повредить надписи, посвященные подвигам советских солдат.

Также коммунальщики навели порядок на пешеходных зонах и возле уличных качелей — очистили от снега сидения и скамейки. Сугробы, сформированные трактором, оперативно вывозят с помощью самосвалов, чтобы жителям было комфортно и удобно передвигаться по площади.