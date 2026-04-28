Коммунальщики Реутова борются с последствиями сильного циклона

В Реутове продолжаются работы по ликвидации последствий мощного циклона, который уже два дня подряд негативно влияет на регион. Аномальные для апреля погодные условия, включая мокрый снег и шквалистый ветер, приводят к падению деревьев и кустарников, создавая угрозу для пешеходов и транспорта.

Сегодня коммунальные службы оперативно отреагировали на угрозу на Юбилейном проспекте. В центральном парке города одно из крупных старых деревьев сильно накренилось под тяжестью осадков и порывов ветра и едва не упало на проезжую и пешеходную части проспекта. Специалисты быстро огородили опасный участок и удалили сломанную часть дерева.

Главный садовник города Любовь Васильевна Серая пояснила, что массовое падение деревьев вызвано несколькими неблагоприятными факторами. Она отметила, что из-за аномальной погоды серьезно пострадали городские насаждения, особенно старовозрастные посадки.

Сейчас коммунальные службы утилизируют поваленные деревья и внимательно следят за состоянием соседних насаждений. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, рабочие облегчают кроны деревьев, удаляя тяжелые ветви. Однако Любовь Васильевна предупредила, что риск падения веток и деревьев сохраняется, так как дождь и сильный ветер, по прогнозам, еще не утихают.