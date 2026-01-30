Коммунальщики Реутова борются с последствиями сильного снегопада

В Реутове коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы расчистить город от снега. Циклон, который обрушился на регион двое суток назад, специалисты называют одним из самых мощных за последние десятилетия. Для ликвидации его последствий дорожные службы города перешли на круглосуточный режим работы.

Начальник отдела дорожного хозяйства МБУ «ХЭУ» Антон Борисович Варфламеев объяснил, что ночная уборка имеет ключевое значение. В это время, когда интенсивность транспортного потока минимальна, можно провести наиболее эффективную работу. Ночью техника может частично перекрывать проезжую часть для полноценной очистки, а также убирать остановки общественного транспорта.

«Простите, если мы шумим и мешаем вам спать, но без этого невозможно убраться», — отметил Варфламеев.

Сейчас мобилизованы значительные силы. Днем на линии работают около 12 тракторов МТЗ, 3 комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ, а также погрузчики и самосвалы. В ночную смену на расчистке обычно задействованы 3 дорожные машины, 9 подметально-уборочных МТЗ и 2 единицы техники для обработки тротуаров. Отдельные бригады занимаются вывозом снега с улиц и ключевых магистралей.

Улица Октября — одна из самых интенсивных транспортных артерий города. Сегодня именно с ее расчистки началась ночная смена коммунальных служб. Благодаря слаженной работе бригаде удалось за несколько часов расчистить и расширить проезжую часть, а также вывезти весь собранный снег.

Всего за одну ночь обычно удается вывезти до 400 кубометров снега, а в среднем за сутки этот показатель достигает 600–800 кубометров.

Автор медиа и текста: Мария Овчинникова