Коммунальщики Реутова борются с мощным снегопадом

В городе Реутов из-за сильного снегопада вся дорожная техника переведена на круглосуточный режим работы. Уже в три часа ночи специальные машины вышли на маршруты, чтобы расчистить основные транспортные артерии: Юбилейный проспект, улицы Победы, Ленина, Ашхабадскую и Новую. Комбинированные машины и тракторы убирали снег и расширяли сузившиеся из-за осадков проезжие части.

Начальник отдела дорожного хозяйства Антон Борисович Варфоломеев рассказал, что всю ночь на линиях работали три комбинированные дорожные машины и четыре трактора — всего семь человек личного состава. «Снегопад продолжается, мы работаем в усиленном режиме. Ребята только закончили предыдущую смену, успели поспать буквально два часа и снова вышли в бой», — поделился Варфоломеев. Он отметил, что нынешний снегопад оказался интенсивнее предыдущих, что осложняет дорожную ситуацию и создает пробки.

Техника работала до утра, в восемь часов спецмашины вернулись на базу. Затем пару часов на отдых — и снова за работу. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии.