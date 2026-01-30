Коммунальщики расчистят территорию Тучковской поликлиники №2

Утром 30 января в семь часов спецтехника появилась возле Тучковской поликлиники №2, расположенной по адресу: Рузский округ, поселок Тучково, улица 8 Марта, дом 24. Коммунальные службы приступили к расчистке территории.

Как и прежде, работы начались до рассвета. Это время выбрано не случайно: на этот час приходится минимум пациентов, и больничная парковка свободна.

Тракторист ООО «Пресня-сервис» Сергей отметил, что комфорт и безопасность пациентов имеют большое значение. По его словам, пожилым людям не придется преодолевать сугробы, а родителям с детскими колясками не нужно будет искать обходные пути.

Коммунальщики стремятся завершить уборку до начала приема. Сергей уверен, что видеть, как люди идут по чистым дорожкам, а медицинский транспорт без труда находит место для парковки, — это лучшая благодарность за их труд.